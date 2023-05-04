Раис Татарстана подписал закон, расширяющий его полномочия

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в республиканский закон «Об исполнительных органах государственной власти РТ». Изменения в том числе предполагают расширение полномочий раиса региона.



Так, раис Татарстана теперь будет полностью определять как систему, так и структуру органов исполнительной власти, тогда как ранее систему устанавливал Госсовет. Теперь систему республиканских органов исполнительной власти составляют сам глава республики, кабмин, министерства, госкомитеты РТ.

Законом устанавливаются правовые основы организации и деятельности исполнительных органов власти, а еще определяются полномочия президента и Кабмина Татарстана. Регламентируются состав и структура, срок полномочий, порядок работы Кабмина РТ, компетенция премьер-министра и других членов правительства; регулируются вопросы проведения заседаний кабмина и президиума правительства РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце апреля закон приняли депутаты Государственного совета Татарстана.

— Следует отметить, что законопроект максимально сохраняет действующую систему органов исполнительной власти республики. При этом часть вопросов, которые ранее регулировались на законодательном уровне, будут регулироваться на уровне указа раиса и постановления Кабинета министров, — рассказал министр юстиции республики Рустем Загидуллин.



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Маргарита Головатенко