Раис Татарстана подписал закон, расширяющий его полномочия
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в республиканский закон «Об исполнительных органах государственной власти РТ». Изменения в том числе предполагают расширение полномочий раиса региона.
Так, раис Татарстана теперь будет полностью определять как систему, так и структуру органов исполнительной власти, тогда как ранее систему устанавливал Госсовет. Теперь систему республиканских органов исполнительной власти составляют сам глава республики, кабмин, министерства, госкомитеты РТ.
Законом устанавливаются правовые основы организации и деятельности исполнительных органов власти, а еще определяются полномочия президента и Кабмина Татарстана. Регламентируются состав и структура, срок полномочий, порядок работы Кабмина РТ, компетенция премьер-министра и других членов правительства; регулируются вопросы проведения заседаний кабмина и президиума правительства РТ.
В конце апреля закон приняли депутаты Государственного совета Татарстана.
— Следует отметить, что законопроект максимально сохраняет действующую систему органов исполнительной власти республики. При этом часть вопросов, которые ранее регулировались на законодательном уровне, будут регулироваться на уровне указа раиса и постановления Кабинета министров, — рассказал министр юстиции республики Рустем Загидуллин.
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