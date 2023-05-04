Годовая инфляция в России замедлилась до 2,42%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Годовая инфляция в России замедлилась до 2,42%. Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития.

— За период с 25 апреля по 2 мая 2023 г. (8 дней) цены выросли на 0,19%. Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,42% г/г, — сказано в сообщении.

В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% при удешевлении плодоовощной продукции и замедлении роста цен на остальные продовольственные товары.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В секторе непродовольственных товаров рост цен ускорился до 0,39% за счет удорожания отечественных легковых автомобилей, сезонного роста цен на строительные материалы, а также возобновления роста цен на бытовые приборы.

Банк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году. По расчетам регулятора, она составит 4,5—6,5%, а не 5—7%, как ожидалось раньше.



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Айрат Назипов