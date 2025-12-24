В Казани выдано разрешение на строительство многофункционального комплекса «Яр парк»

Инвестиции в проект составят порядка 30 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Казани выдано разрешение на строительство многофункционального комплекса «Яр парк», расположенного на берегу реки Казанки. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин в ходе итоговой пресс‑конференции.

По словам градоначальника, на прошлой неделе застройщик получил необходимые документы, а первые шесть корпусов проекта уже прошли экспертизу.

Проект предполагает создание комплекса, где рекреационные функции будут органично дополнены деловой и туристической инфраструктурой. Всего планируется возвести 13 корпусов общей площадью 302 тыс. кв. м. Особое внимание уделено благоустройству: зеленая зона займет 28% территории.

Инвестиции в проект составят порядка 30 млрд рублей.



Рената Валеева