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В России скорректируют сеть региональных авиамаршрутов из-за сокращения госсубсидий

16:53, 04.05.2023
В России скорректируют сеть региональных авиамаршрутов из-за сокращения госсубсидий
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за сокращения субсидий со стороны государства в России планируют скорректировать сеть региональных авиамаршрутов. Об этом сообщили в Росавиации.

— Ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях, — цитирует представителя агентства «Интерфакс».

К работе Росавиация привлекла власти регионов России и авиакомпании. Последним рекомендовали руководствоваться принципом «эффективного перераспределения бюджетных средств». При этом они должны сохранить приемлемый уровень доступности перелетов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле Министерство транспорта России спрогнозировало рост стоимости билетов на самолеты на 15—30% в летний период из-за отсутствия субсидирования, которое, например, было в прошлом году. В ведомстве предупредили, что подорожание авиаперевозок приведет к сокращению числа рейсов. Их уже стало меньше.

После этого министр экономического развития России Максим Решетников обратился к авиакомпаниям с просьбой повышать доступность перелетов, а не поднимать стоимость услуги. Он обратил внимание, что некоторые из них продают билеты очень дорого.

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Татьяна Демина
БизнесТранспортУслуги Татарстан

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