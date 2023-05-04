В Татарстане выявили 5 «черных кредиторов»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в первом квартале 2023 года выявили пять «черных кредиторов» — нелегальные организации, предлагавшие жителям деньги в долг, не имея на это соответствующего разрешения, сообщили в пресс-службе отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Информацию внесли в предупредительный список Банка России. Сейчас в нем более 9 тысяч компаний, из них 69 действуют в Татарстане. Список ежедневно обновляется.

Такими схемами стали заниматься физические лица, которые по индивидуальным гражданско-правовым договорам предоставляют займы под залог недвижимости другим физлицам. Они ставят цель не получить прибыль за счет возврата долга с процентами, а подвести заемщика к неисполнению договора. Добившись этого, они взыскивают долг через наложение ареста на имущество и реализацию залога — в качестве последнего может использоваться и движимое, и недвижимое имущество. В таких случаях заемщик рискует потерять жилье или другое ценное имущество.

Регулятор напоминает: прежде чем обратиться в финансовую организацию, следует проверить у нее наличие официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.

Если граждане узнали о нелегально работающей на рынке организации, например, увидев подозрительную рекламу в интернете, следует сообщить о ней Банку России через интернет-приемную или с помощью формы анонимного информирования.

Фото: cbr.ru

За 2022 год Банк России выявил в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности: 31 «черного кредитора», две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Нелегальные кредиторы предлагают гражданам деньги в долг «без справок и поручительств», не имея на это соответствующего разрешения. В таких случаях заемщик рискует потерять имущество, переданное в залог. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга.

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Маргарита Головатенко