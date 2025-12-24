В Новошешминском районе Татарстана построят высокопродуктивную ферму за 2,5 млрд рублей
Открытие фермы создаст около 100 новых рабочих мест
В Новошешминском районе Татарстана в 2026 году планируют начать строительство высокопродуктивной фермы. Об этом сообщил глава района Егор Тарнавский на конференции.
— Сейчас прорабатывается крупный инвестиционный проект с обществом «Закрома». На территории нашего района они планируют в следующем году начать строительство высокопродуктивной фермы. На сегодняшний день уже сформирован земельный участок, — сказал он.
По предварительным оценкам, в реализацию данного проекта инвестируют 2—2,5 млрд рублей.
Тарнавский отметил, что уникальный проект планируют реализовать в течение полутора лет. Открытие фермы создаст около 100 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что молодые специалисты Новошешминского района Татарстана получат 100 тыс. рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».