В Госдуме предложили ввести мораторий на использование беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников за исключением государственных нужд. Обращение депутат направил министру транспорта России Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько.



Парламентарий уточнил, что речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных, водных и надводных.

По его словам, в условиях проведения специальной военной операции беспилотники представляют повышенную угрозу. Ситуация усугубляется тем, что в России нет законодательства, которое бы комплексно регулировало как применение БПЛА, так и оборот средств противодействия.

— Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке. Также очень рассчитываю на скорейшее принятие нашего законопроекта, наделяющего силовые структуры и ведомственные охраны правом пресекать движение беспилотников во всех сферах, — сказал Александр Хинштейн.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой беспилотников на Кремль стоят США.

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Маргарита Головатенко