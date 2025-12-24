Число дней с магнитными бурями в 2025 году достигло рекорда

Сравнимые показатели по числу магнитных бурь последний раз наблюдались в 2015 и 2016 годах

Нынешний год стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие, а общее количество геомагнитно‑возмущенных дней достигло максимума за 20 лет. Такие данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем телеграм‑канале.

С начала года, за 358 дней, магнитные бури фиксировались 69 раз — почти в полтора раза больше, чем в 2024 году (44 случая). Еще более заметным оказался рост общего числа геомагнитно‑возмущенных дней, когда индекс Kp достигал значения четыре и выше: их насчитывалось 164 против 94 в 2024 году, что на 75% больше.

Сравнимые показатели по числу магнитных бурь последний раз наблюдались в 2015 и 2016 годах — 79 и 69 случаев соответственно. При этом уровень 2016 года, по оценкам специалистов, может быть превышен уже до конца декабря: на Землю продолжает воздействовать крупная корональная дыра на Солнце. По числу геомагнитно‑возмущенных дней более высокий показатель в XXI веке фиксировался лишь в 2005 году — 169 дней.

Основной причиной роста магнитной активности стало необычно большое количество корональных дыр на Солнце. Эти области солнечной атмосферы с пониженной плотностью плазмы стали формироваться массово уже в первые месяцы 2025 года. Сегодня корональные дыры доминируют среди факторов солнечной активности, опережая по значимости даже солнечные вспышки. Поскольку признаков их сокращения пока не наблюдается, специалисты не исключают, что повышенное число магнитных бурь сохранится и в первые месяцы 2026 года.



Рената Валеева