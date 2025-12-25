Сегодня в Татарстане ожидается до -26 градусов
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с. Утром ожидается от -16 до -21 градуса, на востоке до -26 градусов. Днем температура составит от -12 до -17 градусов, на востоке — до -23 градусов. На дорогах гололедица.
