В Казани прокуратура добилась погашения многомиллионной задолженности работникам

Перед 14 работниками компании образовалась задолженность по зарплате

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Кировского района Казани завершила проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «ГМФ ГРУПП». В ходе надзорных мероприятий выявлено, что перед 14 работниками компании образовалась задолженность по зарплате за август — сентябрь 2025 года. Общая сумма долга превысила 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

В рамках принятых мер прокуратура внесла в адрес директора организации представление об устранении нарушений. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыплату заработной платы в установленный срок.

Благодаря оперативному вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате была полностью погашена. Права работников восстановлены.

Ранее в Зеленодольске погасили трехмиллионный долг по зарплате на хлебокомбинате. В отношении гендиректора компании было возбуждено административное дело по статье, предусматривающей ответственность за невыплату зарплаты в установленный срок.



Рената Валеева