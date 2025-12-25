Татарстан создал грант на защиту языков: каждый год выделяют миллион рублей

Правительство Татарстана учреждает ежегодный конкурсный грант размером 200 тысяч рублей, направленный на поддержку проектов, посвященных изучению, сохранению и развитию национальных языков региона. Грантовая поддержка будет оказываться ежегодно пять раз, общий объем финансирования составит миллион рублей в год. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заявки на участие принимаются от организаций, зарегистрированных в республике минимум год назад и реализовавших проект, включавший работу с аудиторией не менее 50 человек. Победители обязаны опубликовать не менее трех материалов в средствах массовой информации о ходе реализации проекта.

Оцениваться будут проекты по критериям социальной значимости, востребованности, наличию квалифицированных сотрудников, прозрачности расходования средств и информационной открытости мероприятий.



Ариана Ранцева