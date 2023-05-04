Парк вместо палаток: в Казани стартует комплексное развитие территории у Московского рынка

Фото: скриншот

Московский рынок в Казани реорганизуют в рамках комплексного развития территорий. Часть павильонов торгового объекта, который продали в прошлом году за 175 миллионов рублей, снесут, а на их месте появится парковая зона. На воплощение идеи в жизнь власти заложили 10 лет. Детали — в материале «Реального времени»

Под снос могут попасть здания ТК «Доминанта» и KFC

Согласно проекту решения, всего для последующего озеленения могут снести семь объектов, расположенных вокруг ТЦ «Тюбетейка» и основного торгового пространства рынка Под снос в первую очередь может пойти торговый комплекс «Доминанта», где сейчас расположены химчистка, зоомагазин, салоны цветов и продуктовые точки. Рядом со знаменитым ТЦ и входом на станцию метро «Яшьлек» уберут несколько торговых павильонов, а также здание, где сейчас располагается ресторан быстрого питания KFC.

Приводим полный список адресов с объектами:



улица Декабристов, 133е — торговый павильон. где расположены салоны сотовых операторов и кафе-шашлычная;

улица Декабристов, 131д — KFC;

улица Декабристов, 133д — торговый комплекс «Доминанта»;

улица Декабристов, 133ж — торговый павильон с офисом микрофинансирования и сервисными центром;

улица Декабристов, 131а — торговый павильон с магазинами светильников, товаров для рыбалки и халяльной продукцией;

улица Декабристов, 131б — там находятся кафе, микрокредитная организация, магазин товаров смешанного типа, мясная лавка.

Графическое изображение объектов, которые собираются снести

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории Московского рынка составляет 10 лет со дня заключения договора, а решение о КРТ власти Казани буду претворять в жизнь самостоятельно.

Погружные мусорные контейнеры и архитектурная подсветка

Что касается предельных параметров разрешенного строительства, в этой зоне не должно быть никакой застройки. На территории должны предусмотреть размещение встроенных (подземных) инженерных объектов и погружных мусорных контейнеров, не просматриваемых с территории общего пользования.

На месте снесенных объектов должны «выполнить качественное благоустройство территории в том числе малых архитектурных форм, с применением современных приемов проектирования в комплексе с перспективной застройкой. Еще тут должна появиться архитектурная подсветка с учетом комплексного решения.

Московский рынок продали за 175 миллионов рублей

«Реальное время» рассказывало о том, что полный пакет акций ОАО «Московский рынок» был продан на аукционе за 175 миллионов рублей. Торги завершились 4 марта. Рынок выставили на продажу после трудностей с выплатами взятого в пандемийный 2020 год долгосрочного кредита в размере 14,8 млн рублей. Новым владельцем рынка стало московское ООО «Казантик». Деятельность компании — аренда и управление недвижимостью, управление деятельностью ресторанов.

Сам же рынок на улице Шамиля Усманова зарегистрирован в 1996 году. Согласно данным из открытых источников, на начало 2023 года там работали 33 человека. После смены собственника руководителем ОАО «Московский рынок» с июля прошлого года является Кирилл Кожевников, экс-гендиректор ООО «Воронковский рынок» в Московской области. Напомним, до него многолетним рулевым Московского рынка был Олег Крюченков. С мая 2009-го по декабрь 2010-го он значился как управляющий, а вплоть до середины июля 2022-го — гендиректором.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Финансовые показатели рынка с начала пандемии коронавируса, когда он был закрыт, резко упали: если в 2019-м прибыль составляла 1,1 миллиона рублей, то в 2020-м рухнула до 150 тысяч, а в 2021 и 2022 годах и вовсе ушла в минус — убытки составили 12,8 и 8,2 миллиона рублей соответственно. Рекордными были 2010—2012 годы, когда Московский рынок выходил в плюс на 7—10 млн рублей.

Выручка при этом растет: 56,9 миллиона в 2020-м, 65,9 миллиона в 2021-м, 64,5 миллиона в 2022-м. Однако чистые активы по итогам прошлого года ушли в минус впервые с 2018-го — на 1,1 миллиона.

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Дарья Пинегина