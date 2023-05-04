Рустам Минниханов: «Наша задача — донести до детей и внуков историческую правду»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Задача татарстанцев, как всех россиян, донести до нынешнего поколения историческую правду о Великой Отечественной войне. Несмотря на геополитическую обстановку, День Победы по-прежнему самый главный праздник для России, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 78-й годовщины Победы.

— До празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне осталось пять дней. Как бы ни менялась последние годы геополитическая ситуация, День Победы остается неизменно любимым праздником. 9 мая 1945 года советские войска одержали безоговорочную победу над тиранией фашистского режима и положили конец кровопролитной войне, — сказал он.

Рустам Минниханов напомнил, что каждое 9 мая в республике с благодарностью вспоминают подвиги сыновей-защитников Татарстана — «тех, кто своей жизнью заплатил за мир на нашей земле. Всех тех, кто в тылу добывал Победу».

— Наша задача — донести до наших детей и внуков историческую правду о том, какую огромную цену наши ветераны заплатили за победу. Мы не имеем права допускать искажения страниц нашей истории, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане, как и по всей России, уже проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. Основные торжества пройдут 9 мая. В это день при проведение мероприятий в республике уделят особое внимание вопросу общественной безопасности. За порядком будут следить более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов и около 300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.



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Максим Кокунин