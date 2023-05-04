Дмитрий Песков: за атакой Украины на Кремль стоят США

За украинской атакой беспилотников на Кремль стоят США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать, — приводит его слова «РИА Новости».

Представитель Кремля заявил, что «зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне», после чего США указывает украинским военным объект для атаки, требуя от ВСУ выполнения нападения.

Фото: pxhere.com

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Маргарита Головатенко