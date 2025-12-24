В Челнах мужчина с туберкулезом избегал госпитализации и продолжал заражать горожан

Его помещения в стационар добилась прокуратура

Фото: Мария Зверева

В Набережных Челнах прокуратура добилась принудительной госпитализации мужчины с открытой формой туберкулеза. В ходе проверки установлено, что 49‑летний житель города находится на диспансерном наблюдении в филиале «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер» ГАУЗ «РКПД» с заразной формой заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина длительное время уклонялся от прохождения лечения. На неоднократные приглашения медработников возобновить терапию он не реагировал.

С учетом эпидемиологической опасности, которую больной представлял для окружающих, прокуратура города подала административное исковое заявление о его принудительной госпитализации. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования надзорного ведомства. В результате мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения обязательного лечения.

Напомним, противотуберкулезный диспансер в Бугульме не будет закрыт и продолжит свою работу. Решение о его сохранении было принято после анализа ситуации, общения с персоналом учреждения и медицинским сообществом, а также обсуждения вопроса с министром здравоохранения Татарстана Альмиром Абашевым.

Рената Валеева