Мэрия Казани: VIP-апартаменты у «Миллениума» решили снести с подачи прокуратуры

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти Казани обратились в Арбитражный суд Татарстана, чтобы признать недостроенные коттеджи рядом с мостом «Миллениум» самовольными постройками, с подачи прокуратуры, об этом сообщили «Реальному времени» в исполкоме.



Ведомство направило властям письмо, в котором шла речь о самовольных постройках вдоль «Миллениума», выявленных Инспекцией Государственного строительного надзора РТ во время выездной проверки.

По Градостроительному кодексу России органы местного самоуправления после обращения надзорного ведомства обязаны в течение 20 дней принять меры: либо предоставить разрешительную документацию, если она имеется, либо обратиться в суд с иском о сносе.

Разрешительная документация отсутствует, поэтому Управление градостроительных разрешений Казани подало иск в Арбитражный суд республики, чтобы признать объекты незавершенного строительства самовольными постройками и обязать собственников снести их за свой счет.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Дома, которые в перспективе должны были стать гостиницами, начинало строить более 10 лет назад ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, однако там так ничего и не появилось, а сами серые унылые объекты так и остались бесхозными. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко