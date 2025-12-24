Управление беспилотниками могут включить в российские нормы ГТО

Ранее Путин отметил, что страна заняла лидирующие позиции по количеству дронов на участках фронта

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о включении во Всероссийский физкультурно‑спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) нового испытания — по управлению БПЛА. Соответствующее поручение зафиксировано в утвержденном перечне заданий, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад с проработанными предложениями должен быть представлен до 15 апреля 2026 года. Ответственным за исполнение назначен премьер‑министр России Михаил Мишустин.

Напомним, в ходе программы «Итоги года» 19 декабря Путин отметил, что страна заняла лидирующие позиции по количеству дронов на участках фронта, хотя указал на нехватку тяжелых беспилотников. Президент подчеркнул, что ситуация с беспилотной авиацией в российской армии «кардинальным образом» изменилась.

Кроме того, Путин сообщил, что на развитие беспилотных технологий уже направлено 83 млрд рублей. Государство продолжит поддерживать разработчиков и конструкторов через систему грантов и финансированием.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также глава государства обратил внимание на растущий интерес к службе в сфере беспилотной авиации: число желающих оказалось настолько велико, что Министерство обороны было вынуждено объявить отдельные конкурсы для отбора специалистов.

Напомним, еще в январе 2025 года на совещании по развитию беспилотных авиационных систем президент поставил задачу достичь к 2030 году технологического лидерства в этой сфере. В числе намеченных мер — расширение экспериментальных правовых режимов, создание центров развития беспилотной авиации, организация международного форума по беспилотным системам, а также повышение уровня локализации производства ключевых узлов БАС.

Рената Валеева