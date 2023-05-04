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Чайковым озерам в Казани присвоили статус особо охраняемой природной территории

11:24, 04.05.2023 1
Чайковым озерам в Казани присвоили статус особо охраняемой природной территории
Фото: kzn.ru

Власти Казани наделили Чайковые озера, находящиеся в Ново-Савиновском районе, статусом особо охраняемой природной территории. Решение, принятое на основе заключения Института развития города, закреплено постановлением исполкома.

Теперь Чайковые озера, представляющие экологическую и природную ценность, относятся к особо охраняемой природной территории местного значения «Парк Победы». Они занимают 9,5 га.

Как напомнили казанские власти, Чайковые озера — это остатки прежних водно-болотных угодий на месте бывшего Кизического болота. На Большом Чайковом озере можно встретить гнездовую колонию озерной чайки, что считается очень редким явлением для города.

Общая схема генплана

В 2021 году проект казанского парка «Чайковое озеро», расположенного за городской клинической больницей №7, победил в 3-м конкурсе «Здоровые города России». Он занял 1-е место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 май
    Лес на Дубравной нуждается в таком же статусе ! сделайте доброе дело ! или опять нужно вмешательство Рустама Нургалеивича.
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