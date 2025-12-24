Папа римский Лев XIV призвал к дню мира на Украине во время Рождества

Российские власти заявили, что Россия добивается мира на Украине, а не временной паузы

Фото: Динар Фатыхов

Папа римский Лев XIV обратился к «людям доброй воли» с призывом соблюсти один день мира в праздник католического Рождества, 25 декабря. Об этом сообщило издание Vatican News.

— Я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли с призывом: пусть хотя бы в праздник Рождества Спасителя будет соблюден один день мира, — приводятся в публикации слова понтифика.

В ходе короткой встречи с группой журналистов папа римский также затронул тему празднования Рождества в секторе Газа. Он отметил, что местные католики «пытаются отпраздновать праздник в условиях, которые остаются очень нестабильными».

Ранее в Кремле отреагировали на предложение Мерца о рождественском перемирии в ночь на 25 декабря. Российские власти заявили, что Россия добивается мира на Украине, а не временной паузы.

Стоит отметить, что в 2025 году российская сторона уже инициировала временное прекращение огня: президент Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, которое действовало с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Вторым случаем временного прекращения огня с российской стороны за время проведения спецоперации стало объявление о перемирии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая 2025 года.



Рената Валеева