Бизнес-леди из Татарстана через суд примирилась с популярной блогершей Настей Ивлеевой

Предпринимательница требовала досрочного прекращения правовой охраны товарного знака Agent Beauty

В октябре 2025 года индивидуальный предприниматель из Казани Венера Сибишова обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском против владелицы товарного знака Agent Beauty Анастасии Ивлеевой. Предпринимательница требовала досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в части услуг по управлению бизнесом, утверждая, что он не используется.

Спустя два месяца, 23 декабря 2025 года, конфликт завершился утверждением мирового соглашения. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

По его условиям, Ивлеева дала согласие на регистрацию и использование бренда Beauty Agent, принадлежащего Сибишовой, при этом обе стороны отказались от претензий друг к другу.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что популярная исполнительница Bearwolf, известная по песне «Один в поле воин», подала в суд на предпринимателя из Татарстана.

Дмитрий Зайцев