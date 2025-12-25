Количество деловых поездок в Казань снизилось на 7%

Фото: Артем Дергунов

По результатам исследования крупного оператора корпоративного туризма «Аэроклуб», объем деловых перелетов россиян по стране в 2025 году упал на 8% относительно предыдущего года. Снижение спроса коснулось и международного сегмента, возвратив показатели к уровню 2023-го, пишет «Ъ».

Представители Continent Express отмечают замедление роста рынка после двухлетнего подъема. По словам банка «Точка», клиенты начали экономить на командировочных расходах, сократив затраты на поездку примерно на четверть.

Причины падения эксперты видят в оптимизации корпоративных бюджетов на путешествия. Длительность одной поездки увеличилась на 19%, средний срок пребывания бизнесменов в рабочих поездках составляет теперь около пяти суток. Наибольшее падение отмечено среди представителей нефтяной и энергетической отраслей (-3%), сотрудники розничной торговли стали путешествовать меньше на целых 20%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на общий спад активности, стоимость брони билетов и гостиниц изменилась незначительно. Внутри России цены выросли всего на 4,6%, тогда как международные маршруты потеряли в цене 3%. Однако сумма расходов осталась прежней благодаря уменьшению числа самих поездок.

Наиболее популярными городами для командировок остались Москва и Петербург, но именно сюда поток пассажиров снизился особенно резко — на 15 и 22% соответственно. Интерес к Екатеринбургу снизился на 11% год к году, к Казани — на 7%, Тюмени — на 3%.

Эксперты считают, что тренд сохранится и в следующем году, поскольку налоговая нагрузка продолжит расти. Международные направления имеют шансы вернуться к стабильному росту, а внутренний рынок останется в условиях стагнации.

Ариана Ранцева