В Казани планируют построить третий этап полигона «Восточный», но делают ставку на сокращение отходов

Глава города обратил особое внимание на необходимость снижения объема образуемых отходов и повышения культуры сортировки мусора

Фото: Мария Зверева

Власти Казани приняли решение о расширении мусорного полигона «Восточный», параллельно с заполнением существующих площадей начнется строительство третьего этапа объекта. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в ходе пресс‑конференции.

Глава города обратил особое внимание на необходимость снижения объема образуемых отходов и повышения культуры сортировки мусора. По его данным, 40% содержимого полигона — это пищевые отходы. Метшин подчеркнул, что централизация работы со соцучреждениями позволит сократить вывоз органики на полигон, а значит — уменьшить неприятные запахи и процессы гниения на территории объекта.

Мэр также подтвердил, что проект строительства мусоросжигающего завода вблизи Казани будет реализован. Это решение рассматривается как долгосрочная перспектива для снижения нагрузки на полигоны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что вторая карта полигона «Восточный» была запущена в конце 2024 года — с задержкой относительно изначального плана — ее планировали открыть еще в декабре 2023‑го. По расчетам специалистов, мощностей второй карты хватит на 2,5 года. После этого мусор предполагается вывозить в Зеленодольский и Пестречинский районы. Однако власти Казани надеются, что к тому времени в городе уже начнет работу мусоросжигательный завод, который снизит потребность в новых полигонах.

В январе 2025 года представители СМИ были приглашены на площадку полигона, где им продемонстрировали вторую очередь строительства и рассказали о технологических решениях, применяемых для минимизации воздействия на окружающую среду.

Рената Валеева