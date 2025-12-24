В Казани планируют построить третий этап полигона «Восточный», но делают ставку на сокращение отходов
Глава города обратил особое внимание на необходимость снижения объема образуемых отходов и повышения культуры сортировки мусора
Власти Казани приняли решение о расширении мусорного полигона «Восточный», параллельно с заполнением существующих площадей начнется строительство третьего этапа объекта. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в ходе пресс‑конференции.
Глава города обратил особое внимание на необходимость снижения объема образуемых отходов и повышения культуры сортировки мусора. По его данным, 40% содержимого полигона — это пищевые отходы. Метшин подчеркнул, что централизация работы со соцучреждениями позволит сократить вывоз органики на полигон, а значит — уменьшить неприятные запахи и процессы гниения на территории объекта.
Мэр также подтвердил, что проект строительства мусоросжигающего завода вблизи Казани будет реализован. Это решение рассматривается как долгосрочная перспектива для снижения нагрузки на полигоны.
Напомним, что вторая карта полигона «Восточный» была запущена в конце 2024 года — с задержкой относительно изначального плана — ее планировали открыть еще в декабре 2023‑го. По расчетам специалистов, мощностей второй карты хватит на 2,5 года. После этого мусор предполагается вывозить в Зеленодольский и Пестречинский районы. Однако власти Казани надеются, что к тому времени в городе уже начнет работу мусоросжигательный завод, который снизит потребность в новых полигонах.
В январе 2025 года представители СМИ были приглашены на площадку полигона, где им продемонстрировали вторую очередь строительства и рассказали о технологических решениях, применяемых для минимизации воздействия на окружающую среду.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».