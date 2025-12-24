Радмир Беляев: «С точки зрения инвестиционной привлекательности — мы самый привлекательный город республики»

В этом году Нижнекамск привлек 200 млрд рублей инвестиций

«Объем большой: в общей сложности, если все программы сложить, около 10 миллиардов у нас будет объема вложений в социальную среду», — заявил сегодня назначенный в этом году глава Нижнекамского района Радмир Беляев на пресс-конференции с журналистами в Центре креативных индустрий «База». Планы на 2026 год амбициозные — запуск ИТ‑парка, ввод 170 социальных квартир по линии Госжилфонда, строительство пятизвездочного отеля стоимостью свыше 500 млн рублей и т. д. В целом объем инвестиций в район за этот год составил около 200 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Общий объем инвестиций в социальную сферу Нижнекамского района в 2026 году составит около 10 млрд рублей

Нижнекамск демонстрирует устойчивые показатели социально‑экономического развития, занимая 8‑е место в республиканском рейтинге. При этом по объему отгрузок товаров собственного производства город находится на четвертом месте, а по инвестициям в основной капитал — на третьем. По данным главы района Радмира Беляева, объем отгрузок достиг 870 млрд рублей, а объем инвестиций составил около 200 млрд рублей.

Значительный вклад в экономику вносит сектор малого и среднего бизнеса, где зарегистрировано 7,5 тыс. МСП и 29 тыс. самозанятых. В районе реализуется девять проектов промышленных парков, включая «Южный» и «Восточный», продолжаются масштабные проекты, в том числе «Зеленая долина», ведется проектирование третьей очереди промпарка «Нижнекамск», а в 2026 году планируется запуск ИТ‑парка.

По словам Радмира Беляева, в жилищном строительстве зафиксирован рост: в 2025 году ввели 104,4 тыс. кв. м жилья, что на 44% превышает показатель 2024 года. В очереди на социальные квартиры находятся 600 семей, 170 из которых должны быть обеспечены жильем благодаря строительству этого года.

— По многодетным у нас буквально остается 180 семей, которым мы должны предоставить земельные участки. В первом квартале 2026 года этот показатель будет доведен до нуля. Но в целом много вопросов по инженерной инфраструктуре для многодетных семей, — сообщил он и добавил, что на развитие дорожной инфраструктуры в четырех поселках для многодетных будет направлено 283 млн рублей.

Компания «Татэнерго» выполнила работы на 2,4 млрд рублей, заменено 47 км сетей. По словам Беляева, вопрос по ним уже не стоит так остро и ситуация стабильна, в 2026 году эти работы будут продолжаться, в первую очередь это ремонт ТЦП и магистральные сети. «Планы большие, на более чем 3 млрд рублей», — отметил он.

— У нас самое низкое количество обращений в республике в этом вопросе. Ну и в целом мы стараемся, мы следим за качеством, — отметил глава Нижнекамского района.

Дорожные работы в Нижнекамске охватили более 20 км городских магистралей, включая улицы 2-ю Промышленную, Лесную, Студенческую, Юности, частично проспект Химиков, улицы Тукая и 30 лет Победы, а также 6 км в сельских поселениях и 4 км региональных дорог. Парк общественного транспорта обновился — Нижнекамск приобрел 15 городских автобусов, а городской автовокзал получит 87 млн рублей на капитальный ремонт.



На 2026 год намечены масштабные проекты: ввод 170 социальных квартир по линии Госжилфонда, третий этап капремонта автодороги городской дамбы (2,6 км), ремонт ряда городских улиц и выезда из села Большое Афанасово на автодорогу Чистополь — Нижнекамск, а также ремонт 14 км сельских дорог с объемом финансирования более 650 млн рублей. Ведется проектирование улицы Южной (в промзону), выезда с проспекта Мира на М‑7 и выезда через Иштеряково с промзоны на М‑12.

— Иштеряково уже вошло в программу, и у нас все фуры с промзоны будут «вылетать» сразу на М-12, не заезжая в город. Это тоже влияет и на экологию, и на наши дороги, отметил Радмир Беляев.

В следующем году в здравоохранении будет решаться кадровый вопрос — текущая укомплектованность составляет 52%. Как сообщил Беляев, с 2026 года для привлечения врачей будет введена единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей, предусмотрены льготы на проезд и аренда жилья с последующей возможностью получения социальной ипотеки. Завершен капитальный ремонт роддома, его открытие запланировано на первый квартал 2026 года.

— По капремонту МКД объем тот же у нас — порядка миллиарда рублей вложений ожидается, но пока согласовано 780 миллионов. И по программе «Наш двор» — пятьдесят пять дворов. Поэтому, засучив рукава, будем работать. Объем большой: в общей сложности, если все программы сложить, около 10 миллиардов у нас будет объема вложений в социальную среду, — заключил глава Нижнекамска.

Важные моменты для Нижнекамска: создание ИТ-парка и развитие общепита

Город активно расширяет не только инфраструктурные, но и туристические возможности. Одной из ключевых инициатив стало развитие водной навигации с использованием «Метеоров». По словам главы района Радмира Беляева, рассматривается расширение навигации до Казани. Причал в Нижнекамске полностью соответствует требованиям для приема «Метеоров», а необходимые технические доработки уже запланированы.

В туристической сфере также намечено проведение этнофестиваля, который призван привлечь гостей со всей России и, возможно, из‑за рубежа.

— То есть, как мы раскрутились во время менделеевской «Гонки героев», сделать что-то подобное в Нижнекамске, — уточнил Радмир Беляев.

Несмотря на туристический потенциал региона, в районе сохраняются проблемы с общепитом, которые отмечают сами нижнекамцы.

— Я согласен с жителями нашего города: у нас общепит не так развит, как, допустим, в Казани, в Набережных Челнах. Нам надо работать над этим. Поэтому мы провели переговоры с Аркадием Новиковым. Они приехали, и им очень понравился наш город. И мы планируем в ближайшее время открыть два ресторана Новикова: это «5.05» и «Сыроварня», — рассказал Беляев.

Кроме того, на основе муниципально‑частного партнерства планируется строительство пятизвездочного отеля стоимостью свыше 500 млн рублей. Здание под него расположено на пересечении проспекта Шинников и улицы Вахитова, оно будет передано инвестору.

— Мы достойный город с высокой заработной платой. У нас средний уровень зарплаты по итогам года — в районе 107 тысяч рублей, а у градообразующих предприятий — более 140 тысяч. Поэтому деньги есть, и надо, чтобы не было потребности ехать в Казань получать какие-то дополнительные услуги, — заключил спикер.

Еще одним стратегическим проектом для города станет создание ИТ‑парка площадью 18 тыс. кв. м. По словам главы района, это серьезный вызов: предстоит обеспечить привлечение резидентов и развить необходимую инфраструктуру. По мнению Беляева, Нижнекамск должен пойти по примеру Набережных Челнов и Казани, которые сейчас «успешно работают в этом направлении»:

— Такой город, как Нижнекамск, должен быть ИТ-городом, потому что у нас большое количество молодежи едет в другие города из-за того, что у нас нет ИТ-парков.

«С точки зрения инвестиционной привлекательности — мы самый привлекательный город республики»

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» про инвестиционные перспективы, Радмир Беляев назвал Нижнекамск самым инвестиционно привлекательным городом в республике. Город активно реализует крупные проекты, нацеленные на стимулирование экономики и создание новых рабочих мест. Среди ключевых инициатив — логистический терминал имени Дэн Сяопина, который возводит ОЭЗ «Алабуга». Несмотря на то, что он расположен в Тукаевском районе, объект имеет большое значение для нижнекамских предприятий, поскольку существенно оптимизирует их логистические цепочки.

Важным стратегическим проектом стала свободная экономическая зона «Зеленая долина», реализуемая в партнерстве с компанией «Татнефть». Зона ориентирована на развитие биотехнологий, в частности на переработку зерна, что значимо не только для города, но и для всего Татарстана. Также для удобства инвесторов в городе действуют режимы ТОСЭР и ТОР в промпарке «Нижнекамск».

— С точки зрения инвестиционной привлекательности — мы самый привлекательный город республики, это стопроцентно. Назовите мне еще, что можно создать? <...> Вот этим набором предложений мало городов могут похвастаться, — заявил Радмир Беляев.

В тему к инвестициям поднялся вопрос и об итогах первого бизнес-форума «Акча», который прошел 10 декабря в Нижнекамске. Мероприятие стало продолжением серии форумов и съездов предпринимателей, которые раньше проводились в городе.

Одна из ключевых задач форума — показать, что Нижнекамск активно развивает международное сотрудничество: город поддерживает связи с городами‑побратимами, наращивает взаимодействие с Китаем и Турцией.



— Первый результат — 56 инвестиционных проектов у нас уже в каталоге за полгода, причем они все на разных стадиях реализации. Увидите, в следующем году одну за другой будем резать ленточки и радоваться появлению новых сфер, — подытожил глава Нижнекамска.

