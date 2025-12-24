Путин поручил закрепить в законе обязательное поднятие флага на спортивных мероприятиях

Срок исполнения поручения — 20 июля 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие обязательное поднятие флага страны во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Кроме того, он должен постоянно размещаться на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября. Срок исполнения поручения — 20 июля 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, с 1 сентября 2022 года в российских школах введено обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Инициатива стала частью комплекса мер по усилению патриотического воспитания учащихся.

Еще в октябре 2021 года Путин поручил правительству и администрации президента рассмотреть вопрос об использовании в школах государственной символики — флага, герба и гимна. Спустя почти год, 19 апреля 2022 года, министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что с начала нового учебного года каждая учебная неделя в школах будет начинаться с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна.

Рената Валеева