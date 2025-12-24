Минюст предложил обновить порядок исполнения наказаний без изоляции от общества

Ключевое нововведение касается исправительных работ: их предлагается проводить по основному месту работы осужденного

Фото: Реальное время

Минюст разместил на портале проектов нормативно‑правовых актов проект приказа, направленный на обновление порядка исполнения наказаний и мер уголовно‑правового характера, не предполагающих изоляцию осужденных от общества. Об этом со ссылкой на документ пишут «Ведомости».

Согласно проекту, Минюст получит полномочия определять порядок исполнения:

обязательных работ;

исправительных работ;

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

контроля за поведением условно осужденных и лиц с отсрочкой отбывания наказания.

Ключевое нововведение касается исполнения наказания в виде исправительных работ: их предлагается проводить по основному месту работы осужденного. В случае увольнения после вынесения приговора человек будет обязан:

либо самостоятельно трудоустроиться;

либо встать на учет в органах службы занятости.

При этом осужденный не сможет отказаться от предложенной работы или переквалификации — в противном случае суд вправе заменить исправительные работы на более строгий вид наказания.

Кроме того, проект предусматривает отмену приказа Минюста 2009 года, регулировавшего исполнение наказаний без лишения свободы. В ведомстве подчеркивают, что обновление нормативной базы направлено на повышение эффективности применения альтернативных наказаний и сокращение числа случаев изоляции осужденных от общества.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть списки на помилование, подготовленные правозащитниками, в отношении впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.

Рената Валеева