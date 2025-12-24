Минюст предложил обновить порядок исполнения наказаний без изоляции от общества
Ключевое нововведение касается исправительных работ: их предлагается проводить по основному месту работы осужденного
Минюст разместил на портале проектов нормативно‑правовых актов проект приказа, направленный на обновление порядка исполнения наказаний и мер уголовно‑правового характера, не предполагающих изоляцию осужденных от общества. Об этом со ссылкой на документ пишут «Ведомости».
Согласно проекту, Минюст получит полномочия определять порядок исполнения:
- обязательных работ;
- исправительных работ;
- лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- контроля за поведением условно осужденных и лиц с отсрочкой отбывания наказания.
Ключевое нововведение касается исполнения наказания в виде исправительных работ: их предлагается проводить по основному месту работы осужденного. В случае увольнения после вынесения приговора человек будет обязан:
- либо самостоятельно трудоустроиться;
- либо встать на учет в органах службы занятости.
При этом осужденный не сможет отказаться от предложенной работы или переквалификации — в противном случае суд вправе заменить исправительные работы на более строгий вид наказания.
Кроме того, проект предусматривает отмену приказа Минюста 2009 года, регулировавшего исполнение наказаний без лишения свободы. В ведомстве подчеркивают, что обновление нормативной базы направлено на повышение эффективности применения альтернативных наказаний и сокращение числа случаев изоляции осужденных от общества.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть списки на помилование, подготовленные правозащитниками, в отношении впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.
