В Татарстане ожидается похолодание — возможны заморозки до -3 градусов и мокрый снег

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в конце этой семидневки начнет ухудшаться погода — ожидается похолодание. В начале следующей недели ночные температуры будут опускаться до 0 градусов, а местами возможны заморозки до -3°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 5 мая, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов, днем — от +20 до +25°С.

Погода начнет ухудшаться в субботу, 6 мая: синоптики прогнозируют дожди, местами грозы и ветер, порывы, которого могут усиливаться до 15—18 м/с. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем — от +13 до +18°С, а на востоке — до +24°С.

В воскресенье, 7 мая, в Татарстан начнет поступать холодный воздух северных широт — установится облачная с прояснениями погода. Ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, на востоке республики прогнозируется до +10°С. Днем ожидается от +8 до +10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также 7 мая ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с. Временами возможен дождь , в отдельных районах Татарстана — мокрый снег.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 8 и 9 мая, существенных осадков не ожидается. Ночью ожидается от 0 до +3 градусов, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -3°С. Днем температуры не превысят 9—15 градусов тепла.



Днем в четверг, 4 мая, на большей части Татарстана осадков не наблюдается. Небольшой дождь сохраняется лишь местами в восточных районах. В полдень воздух прогрелся до +17... +24 градусов.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.



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Татьяна Демина