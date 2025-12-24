В России замедлился рост заболеваемости гриппом

В Татарстане гонконгский грипп выявлен в 81,5 % зарегистрированных случаев

Фото: Реальное время

В России за последние три недели заметно снизились темпы роста заболеваемости гриппом, однако страна пока не вышла на плато эпидемического процесса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова привел в Telegram журналист Александр Юнашев.

Попова подчеркнула, что ключевая задача сейчас — благополучно пережить праздничные дни, при первых симптомах болезни своевременно обращаться к врачам и не допускать запущенных случаев. При этом, по ее словам, несмотря на значительное число заболевших, массовых госпитализаций в стране удается избежать.

По данным татарстанского управления Роспотребнадзора, за период с 15 по 21 декабря в республике зарегистрировано 25 640 случаев заболеваний, что существенно превышает установленный эпидемиологический порог.

Детальный анализ возбудителей показывает явное доминирование вируса гриппа типа A(H3N2): он выявлен в 81,5% зарегистрированных случаев. К чему готовиться и что уже надо знать о новой «заразе» — в материале «Реального времени».

Рената Валеева