В России замедлился рост заболеваемости гриппом
В Татарстане гонконгский грипп выявлен в 81,5 % зарегистрированных случаев
В России за последние три недели заметно снизились темпы роста заболеваемости гриппом, однако страна пока не вышла на плато эпидемического процесса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова привел в Telegram журналист Александр Юнашев.
Попова подчеркнула, что ключевая задача сейчас — благополучно пережить праздничные дни, при первых симптомах болезни своевременно обращаться к врачам и не допускать запущенных случаев. При этом, по ее словам, несмотря на значительное число заболевших, массовых госпитализаций в стране удается избежать.
По данным татарстанского управления Роспотребнадзора, за период с 15 по 21 декабря в республике зарегистрировано 25 640 случаев заболеваний, что существенно превышает установленный эпидемиологический порог.
Детальный анализ возбудителей показывает явное доминирование вируса гриппа типа A(H3N2): он выявлен в 81,5% зарегистрированных случаев. К чему готовиться и что уже надо знать о новой «заразе» — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».