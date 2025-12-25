С апреля Польшу не смогут посетить россияне со старыми паспортами

Биометрия станет обязательной для поездок в Европу

С 1 апреля 2026 года Польша прекратит признание российских заграничных паспортов старого образца, не содержащих биометрию. Для владельцев дипломатических и служебных паспортов ограничения вступят раньше — с 1 января 2026 года. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Аналогичные меры введет и Германия, отказавшись принимать пятилетние паспорта старых форматов с начала следующего года. Исключениями станут только случаи наличия действующей немецкой визы.

Кроме Польши и Германии, аналогичные шаги намерены предпринять еще семь европейских государств: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва. Новые правила обусловлены внедрением усовершенствованных технологий контроля на границах Шенгенской зоны, предусматривающих сбор биометрических данных всех въезжающих лиц.

Реальное время / realnoevremya.ru

Страны Европы переходят на использование исключительно биометрических паспортов, содержащих электронный чип с персональными данными владельца. Старые пятилетние паспорта постепенно утрачивают юридическую силу, поскольку многие государства отказываются их признавать.

Несмотря на ограниченное присутствие российских туристов среди общего потока иностранцев, власти Евросоюза приняли решение отказаться от принятия устаревших типов загранпаспортов, мотивируя это необходимостью усиления мер безопасности и стандартизации процедуры идентификации приезжих граждан.

Ариана Ранцева