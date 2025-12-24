Новости общества

В Казани восстановили движение троллейбусов после сбоя контактной сети

16:59, 24.12.2025

Ранее инцидент привел к временной приостановке движения по маршрутам № 2, 3, 5, 7 и 8

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановлено движение троллейбусов на участке улиц Пушкина и Татарстан, где ранее произошло повреждение контактной сети. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент привел к временной приостановке движения по маршрутам № 2, 3, 5, 7 и 8.

В период проведения ремонтных работ пассажиров призывали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.

20 декабря в Казани произошла аналогичная ситуация. Тогда из-за повреждения сети на участке улиц Зорге и Фучика в Казани временно остановили движение троллейбусов №5, 9 и 12, а также трамвая №4.

Общая потребность в обновлении путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта оценивается в 6 млрд рублей.

Рената Валеева

