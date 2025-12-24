В Казани восстановили движение троллейбусов после сбоя контактной сети
Ранее инцидент привел к временной приостановке движения по маршрутам № 2, 3, 5, 7 и 8
В Казани восстановлено движение троллейбусов на участке улиц Пушкина и Татарстан, где ранее произошло повреждение контактной сети. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Инцидент привел к временной приостановке движения по маршрутам № 2, 3, 5, 7 и 8.
В период проведения ремонтных работ пассажиров призывали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.
20 декабря в Казани произошла аналогичная ситуация. Тогда из-за повреждения сети на участке улиц Зорге и Фучика в Казани временно остановили движение троллейбусов №5, 9 и 12, а также трамвая №4.
Общая потребность в обновлении путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта оценивается в 6 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».