«Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны»
«Большая честь и большая ответственность»
Сегодня в Казани открыли стелу «Город трудовой доблести». На торжественном мероприятии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Стелу установили на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 (Восстание-Пассажирская). Открытие стелы и присвоение звания «Казань — город трудовой доблести» стало знаковым событием для всего Татарстана и России в целом, а помимо столицы республики, этого статуса удостоены еще 53 города, заявил раис Рустам Минниханов на торжественном открытии.
— Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны. Из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 были приняты и размещены на территории нашей республики. Для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения, — отметил он.
Композиция включает в себя 26-метровую стелу и два пилона со встроенными светодиодными светильниками, фотографиями и надписью на двух государственных языках. Исторические материалы подтверждают подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
— На пределе возможностей работали женщины, дети и пожилые. Главным для всех стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». <...> В целях увековечения трудового подвига татарстанских предприятий в республике учредили звание «Предприятие трудовой доблести». Таких предприятий у нас сегодня 20, — подчеркнул глава республики.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, эти заводы продолжают свою работу «во благо города, республики и всей нашей Родины».
— Присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести» — это большая честь для нас и в то же время большая ответственность. Мы, наследники Великой Победы, героизма наших предшественников, просто обязаны сохранить наше наследие и передать его будущим поколениям, — заявил Метшин.
В праздничном открытии также приняли участие общественно-патриотические объединения, школьники, руководители и сотрудники компаний, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести». В завершение торжественной церемонии Рустам Минниханов и остальные гости возложили к стеле цветы, а также приняли участие в акции «Сад Памяти», высадив в сквере саженцы деревьев.
Символ Победы
Решение о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести» принял президент России Владимир Путин. Указ он подписал 2 июля 2020 года. Тогда же заговорили об установке стелы.
— После соблюдения всех формальных процедур в Казани поставят стелу с указом президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». К ней будут приходить люди, она станет символом Победы, эстафетой памяти о подвиге всего трудового народа, который наравне с солдатами на передовой выстоял в этой войне, — отметила тогда депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова.
Место установки стелы предложили выбрать казанцам. Среди вариантов были: площадь Свободы, Булачный мост, Привокзальная площадь или сквер на ней, центральная площадь Речного порта, перекресток улиц Фрунзе и Болотникова.
В итоге остановились на трех точках, основных въездах в столицу Татарстана: южные ворота Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте; западные ворота со стороны поселка Залесного, на трассе М-7; восточные ворота на Мамадышском тракте. В результате в сентябре победил вариант с «южными воротами». Однако в этом году стела внезапно и без объяснений со стороны властей поменяла расположение.
На праздничную церемонию из городского бюджета предусмотрели 6,1 млн рублей, но в итоге стоимость упала на 640,5 тысячи рублей, до 5,46 млн рублей. Эти деньги ушли на организацию концерта с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов.
На сами работы по установке стелы направили еще почти 130 миллионов рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занималось казанское ООО «Неон-Арт». Среди его работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.
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