«Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Большая честь и большая ответственность»

Сегодня в Казани открыли стелу «Город трудовой доблести». На торжественном мероприятии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Стелу установили на территории сквера перед железнодорожным вокзалом станции Казань-2 (Восстание-Пассажирская). Открытие стелы и присвоение звания «Казань — город трудовой доблести» стало знаковым событием для всего Татарстана и России в целом, а помимо столицы республики, этого статуса удостоены еще 53 города, заявил раис Рустам Минниханов на торжественном открытии.

— Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны. Из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 были приняты и размещены на территории нашей республики. Для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Композиция включает в себя 26-метровую стелу и два пилона со встроенными светодиодными светильниками, фотографиями и надписью на двух государственных языках. Исторические материалы подтверждают подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

— На пределе возможностей работали женщины, дети и пожилые. Главным для всех стал лозунг «Все для фронта, все для победы!». <...> В целях увековечения трудового подвига татарстанских предприятий в республике учредили звание «Предприятие трудовой доблести». Таких предприятий у нас сегодня 20, — подчеркнул глава республики.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, эти заводы продолжают свою работу «во благо города, республики и всей нашей Родины».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести» — это большая честь для нас и в то же время большая ответственность. Мы, наследники Великой Победы, героизма наших предшественников, просто обязаны сохранить наше наследие и передать его будущим поколениям, — заявил Метшин.



В праздничном открытии также приняли участие общественно-патриотические объединения, школьники, руководители и сотрудники компаний, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести». В завершение торжественной церемонии Рустам Минниханов и остальные гости возложили к стеле цветы, а также приняли участие в акции «Сад Памяти», высадив в сквере саженцы деревьев.

Символ Победы

Решение о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести» принял президент России Владимир Путин. Указ он подписал 2 июля 2020 года. Тогда же заговорили об установке стелы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— После соблюдения всех формальных процедур в Казани поставят стелу с указом президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». К ней будут приходить люди, она станет символом Победы, эстафетой памяти о подвиге всего трудового народа, который наравне с солдатами на передовой выстоял в этой войне, — отметила тогда депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова.



Место установки стелы предложили выбрать казанцам. Среди вариантов были: площадь Свободы, Булачный мост, Привокзальная площадь или сквер на ней, центральная площадь Речного порта, перекресток улиц Фрунзе и Болотникова.

В итоге остановились на трех точках, основных въездах в столицу Татарстана: южные ворота Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте; западные ворота со стороны поселка Залесного, на трассе М-7; восточные ворота на Мамадышском тракте. В результате в сентябре победил вариант с «южными воротами». Однако в этом году стела внезапно и без объяснений со стороны властей поменяла расположение.

На праздничную церемонию из городского бюджета предусмотрели 6,1 млн рублей, но в итоге стоимость упала на 640,5 тысячи рублей, до 5,46 млн рублей. Эти деньги ушли на организацию концерта с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сами работы по установке стелы направили еще почти 130 миллионов рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занималось казанское ООО «Неон-Арт». Среди его работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.

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Елизавета Пуншева