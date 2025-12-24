Завтра в Татарстане синоптики спрогнозировали до 30 градусов
Завтра в Татарстане ожидается понижение температуры — местами до минус 30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
В ночь на 25 декабря температура воздуха опустится до минус 26, причем на востоке республики столбики термометров могут показать до минус 30. К утру произойдет небольшое повышение температуры — до 21, на востоке — до минус 26 градусов. Днем 25 декабря прогнозируется минус 17, на востоке региона — до минус 23. При этом осадков днем не ожидается, однако ночью возможен небольшой снег.
Из‑за перепадов температур образуется гололедица, что существенно повышает риск дорожно‑транспортных происшествий.
По предварительному прогнозу, похолодание будет кратковременным.
Накануне Минпросвещения Ульяновской области выпустило рекомендацию об отмене учебных занятий для учащихся 1—4-х классов 24 декабря. Причиной стали прогнозируемые сильные морозы.
