В Казани с начала зимы было израсходовано 15,1 тыс. тонн противогололедных материалов

Фото: Максим Платонов

В Казани за минувшие сутки на уборку улично-дорожной сети были направлены значительные силы городских служб. Согласно данным пресс-службы комитета внешнего благоустройства, на улицы города вышло 561 единица специализированной техники и 631 сотрудник. Это позволило эффективно справиться с большим объемом выпавшего снега.За указанный период было вывезено на снегоплавильные пункты около 7,1 тысячи тонн снежных масс.

Для предотвращения образования гололеда использовалось порядка 562 тонн противогололедных материалов, включая 239 тонн специальных реагентов и 324 тонны песко-соляной смеси. Городские власти планируют продолжить работу по поддержанию чистоты дорог и тротуаров.

Сегодня днем на улицах будут трудиться еще 341 единица специальной техники и 574 сотрудника коммунальных служб. По итогам зимнего периода с улиц столицы республики уже вывезено суммарно около 69,2 тысячи тонн снега, а общий объем применяемых противогололедных материалов достиг отметки в 15,1 тысячи тонн.

Ариана Ранцева