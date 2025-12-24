Главой АСВ с 13 января назначили Александра Жданова

Решение принято на заседании совета директоров АСВ под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной

С 13 января 2026 года гендиректором Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) станет Александр Юрьевич Жданов. Соответствующее решение принято на заседании совета директоров АСВ под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Назначение осуществлено по представлению председателя совета директоров.

Жданов с 2000 года занимал различные должности в Банке России. С июня 2017 года Жданов возглавлял Департамент финансового оздоровления Банка России.

Прежний генеральный директор АСВ Андрей Мельников освобожден от должности решением совета директоров. Мельников работал в АСВ с момента его основания с одним перерывом: в 2004—2016 годах он был заместителем генерального директора, курировал вопросы страхования вкладов и работу АНО «Фонд защиты вкладчиков». В 2018—2019 годах занимал пост вице‑президента Ассоциации банков России, а в начале 2022 года возглавил агентство.

Рената Валеева