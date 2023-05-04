ПАО «Туполев» взыскало долги с дизайнера салонов ВИП-самолетов

Долги за интерьер двух Ту-214

Как выяснило «Реальное время», ПАО «Туполев» потребовал выплаты задолженности от ведущего российского дизайнера салонов VIP-самолетов — ООО «Вемина Авиапрестиж». Компания известна тем, что оборудовала борта «номер один» для президентов России, Польши и Таджикистана, а также засветилась в уголовном деле о предполагаемом хищении 253 млн рублей при отделке самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», который обслуживает первых лиц страны.

Арбитражный суд Татарстана рассмотрел два иска авиапроизводителя к дизайнерской компании на общую сумму около 40 млн рублей. По одному из них — на 17,2 млн — стороны заключили контракт в феврале 2019 года. В рамках соглашения Туполев (исполнитель) должен был изготовить (включая сборку и подгонку без окраски) и смонтировать элементы интерьера (после их окраски заказчиком — «Веминой Авиапрестижем») на самолете Ту-214 №44912033. Наименование элементов интерьера, чертежи, количество, стоимость были указаны в приложении к договору.

«Вемина Авиапрестиж» обязалась покрасить элементы интерьера до их монтажа на авиалайнере, принять и оплатить работы Туполева в соответствии с договором. Компания должна была внести аванс в размере 70% от цены договора в течение 20 дней после сделки, а полностью расплатиться — в течение 5 дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

ПАО «Туполев» потребовал выплаты задолженности от ведущего российского дизайнера салонов VIP-самолетов. Фото: скрин проектов с сайта aviaprestige.ru

В результате Туполев полностью выполнил свои обязательства по договору, в декабре 2020 года работы были приняты заказчиком. Но авиапроизводитель так и не дождался оплаты своих услуг.

— В нарушение принятых на себя обязательств, ООО «Вемина Авиапрестиж» оплату выполненных работ до настоящего времени не произвело, — говорится в материалах дела.

Туполев, в свою очередь, исполнив свои обязанности, предусмотренные контрактом, направил претензию в адрес заказчика. Она осталась без ответа, после чего исполнитель обратился в абитраж.

Суд предложил «Вемине Авиапрестиж» представить свои возражения относительно предъявленных требований, а также доказательства надлежащего и своевременного исполнения обязательств по договору в части оплаты. Однако ответчик определения суда не исполнил, иск не оспорил. Так как требования истца подтверждаются материалами дела, суд нашел его требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. С дизайнера салонов авиалайнеров также потребовали неустойку в размере 0,05% от суммы окончательного расчета.

Поводом для второго иска на 21,2 млн рублей оказался долг за оснащение салона второго лайнера — Ту-214 №44912032. Здесь Туполев также должен был изготовить и смонтировать элементы интерьера, а «Вемина Авиапрестиж» — их покрасить. Авиапроизводитель работы выполнил и, не дождавшись оплаты, обратился в суд. Однако в ходе рассмотрения дела, дизайнер все же перечислил деньги.

Фото: rais.tatarstan.ru

— На момент рассмотрения дела основной долг погашен ответчиком, что подтверждается материалами дела, истец отказался от указанного требования, отказ от иска в указанной части судом принят, — указывается в материале дела.

Неустойка в размере 0,05% от суммы окончательного расчета, в оплате которой допущена просрочка за каждый день просрочки, но не более 5% суммы задержанного платежа, составила около миллиона рублей.

Дизайнер салонов «бортов номер один»

До недавнего времени «Вемина» считалась ведущей компанией в дизайне VIP-салонов авиалайнеров. Ее специалисты оборудовали борта «номер один» для президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Польши Александра Квасьневского.

В 2021 году «Вемина Авиапрестиж» подписала контракт на «ремонтно-восстановительные работы» на сумму 40 млн рублей для обустройства салона самолета президента России Владимира Путина.

Некоторое время компания входила в список поставщиков специального летного отряда «Россия» (СЛО), чьи самолеты принадлежат управлению по делам президента. Предприятие обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц России и других важных лиц спецслужб страны, подчиненное Управлению делами Президента РФ.

Фото: скрин проектов с сайта aviaprestige.ru

Топ-менеджеры «Вемины Авиапрестиж» были фигурантами уголовного дела о предполагаемом хищении более 250 млн рублей, выделенных на отделку салонов самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц страны. Под следствием также оказались бывший генеральный и исполнительный директора ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и Сергей Давыдов.

Основным учредителем компании (95%) выступает «Вемина Авиапром». Ее гендиректор и совладелец — Александр Романюк, второй собственник — Елизавета Романюк.

По данным ЕГРЮЛ, еще 5% долей владеет Ярослав Одинцов. Ранее он возглавлял специальный летный отряд «Россия». В сентябре 2016 года его арестовали по подозрению в превышении полномочий, позже суд дал Одинцову 2 года условно.

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Елизавета Пуншева, Василя Ширшова