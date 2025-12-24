Путин назвал гендиректора ПАО «КАМАЗ» легендой автоспорта

Он возглавляет крупнейший в России производитель грузовых автомобилей с 2002 года

В Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения госнаград, в ходе которой президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину. В своем выступлении глава государства особо отметил: «А также легенда автоспорта и генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Анатольевич Когогин».

Когогин возглавляет крупнейший в России производитель грузовых автомобилей с 2002 года. За время его руководства КАМАЗ не только укрепил позиции на рынке коммерческой техники, но и активно поддерживал гоночную команду «КАМАЗ‑мастер».

Одним из ярких достижений стал триумф команды 2021 года, когда экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева заняли весь пьедестал в категории грузовых автомобилей — это уже 18‑я победа команды в истории марафона.

Ранее Когогин был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почета и других государственных наград.

На церемонии в Кремле звания Героя Труда также получили президент «Транснефти» Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников и музыкант Владимир Спиваков. Кинорежиссеру Никите Михалкову был вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

