В Казани изменили движение троллейбуса №8 из-за коммунальной аварии

Транспорт будет следовать в объезд через Танковое кольцо

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на участке улицы Оренбургский тракт, 35 в районе Деревни Универсиады произошла крупная течь воды на проезжую часть. О происшествии сообщили в МУП «Водоканал».

В связи с аварией временно изменено движение троллейбусного маршрута №8. На период проведения ремонтных работ транспорт будет следовать в объезд через Танковое кольцо. Ограничения действуют до завершения аварийно‑восстановительных работ.

Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут.

Рената Валеева