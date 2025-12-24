В Казани изменили движение троллейбуса №8 из-за коммунальной аварии
Транспорт будет следовать в объезд через Танковое кольцо
В Казани на участке улицы Оренбургский тракт, 35 в районе Деревни Универсиады произошла крупная течь воды на проезжую часть. О происшествии сообщили в МУП «Водоканал».
В связи с аварией временно изменено движение троллейбусного маршрута №8. На период проведения ремонтных работ транспорт будет следовать в объезд через Танковое кольцо. Ограничения действуют до завершения аварийно‑восстановительных работ.
Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».