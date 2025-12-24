В Новошешминском районе Татарстана построят экоотель за 316 млн рублей

Объект станет центром притяжения для туристов

Фото: Артем Дергунов

В Новошеминском районе Татарстана откроют современный экоотель. Объект появится на месте старинного здания рядом с сернистым минеральным источником в поселке Слобода Черемуховая, сообщил глава района Егор Тарнавский.

— Здесь широкие инвестиционные возможности. Например, сернистый минеральный источник в селе Слобода Черемуховая может стать основой для бальнеологического центра. И уже нашелся инвестор для реконструкции старинного здания рядом с ним — здесь будет открыт современный экоотель, который станет центром притяжения для туристов. Сумма инвестиций предварительно оценивается в 316 млн рублей, — сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что в целом район имеет большой туристический, историко-культурный и этнографический потенциал.

— Средоточие старинных казацких слобод на территории Татарстана, сохранившиеся в слободах культурные традиции, памятники архитектуры XVIII века, богатая история этих мест — все в будущем обещает стать фундаментом для развития мощного событийного и туристического кластера, — резюмировал он.

Никита Егоров