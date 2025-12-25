Телефонные мошенники похитили 845 млн рублей у жителей Альметьевска

Фото: Реальное время

За прошедший год в городе Альметьевске зарегистрировано беспрецедентное количество фактов телефонного и онлайн-мошенничества, ущерб от которого составил 845 миллионов рублей. Из указанной суммы органам правопорядка удалось спасти лишь половину — 480 миллионов рублей были возвращены владельцам. Остальные средства оказались утраченными навсегда. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Всего зафиксировано 658 случаев преступных деяний подобного характера. Преступления совершались преимущественно путем звонков гражданам от имени банковских служащих или работников полиции. Многие жертвы теряли крупные суммы вследствие ложных обещаний выгодных инвестиций или сомнительных сделок.

Проблема приобрела большие масштабы, став серьезной угрозой финансовому благополучию местных жителей. Власти города призывают население проявлять бдительность и осторожность при получении подозрительных сообщений и звонков.

Ранее «Реальное время» писало, что мошенники обманули жителя Татарстана на сумму 1,5 миллиона рублей.



Ариана Ранцева