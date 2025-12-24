Задолженность по зарплате в России в ноябре достигла 1,8 млрд рублей

В 52,8% случаев ее не платят работникам из сферы строительства

Фото: Максим Платонов

На конец ноября 2025 года суммарная задолженность по зарплате в России составила 1,8 млрд рублей. По сравнению с октябрем 2025 года объем долгов сократился на 386 млн рублей (или на 17,9%). Однако в годовом выражении картина иная: относительно ноября 2024 года задолженность выросла на 1,4 млрд рублей, то есть в 2,4 раза.

Структура долгов по периодам возникновения выглядит следующим образом:

долги, образовавшиеся в 2025 году, — 1,3 млрд рублей (74,5% от общей суммы);

долги за 2024 год — 330 млн рублей (18,6%);

долги за 2023 год и ранее — 121,5 млн рублей (6,9%).

При этом доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность, на конец ноября 2025 года составила менее 1%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На сектор строительства приходится 52,8% от общего числа работников с невыплаченной зарплатой. На втором месте — обрабатывающие производства (19,6%), на третьем — добыча полезных ископаемых (5,3%). Заметные доли также пришлись на:

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (4%);

профессиональную, научную и техническую деятельность (3,8%);

водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений (3,6%);

сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (3,2%);

транспортировку и хранение (3,2%).

В остальных сферах доля работников с задолженностью по зарплате существенно ниже: от 2,7% (обеспечение электроэнергией, газом и паром) до 0,1% (финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов).



Рената Валеева