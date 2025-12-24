Задолженность по зарплате в России в ноябре достигла 1,8 млрд рублей
В 52,8% случаев ее не платят работникам из сферы строительства
На конец ноября 2025 года суммарная задолженность по зарплате в России составила 1,8 млрд рублей. По сравнению с октябрем 2025 года объем долгов сократился на 386 млн рублей (или на 17,9%). Однако в годовом выражении картина иная: относительно ноября 2024 года задолженность выросла на 1,4 млрд рублей, то есть в 2,4 раза.
Структура долгов по периодам возникновения выглядит следующим образом:
- долги, образовавшиеся в 2025 году, — 1,3 млрд рублей (74,5% от общей суммы);
- долги за 2024 год — 330 млн рублей (18,6%);
- долги за 2023 год и ранее — 121,5 млн рублей (6,9%).
При этом доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность, на конец ноября 2025 года составила менее 1%.
На сектор строительства приходится 52,8% от общего числа работников с невыплаченной зарплатой. На втором месте — обрабатывающие производства (19,6%), на третьем — добыча полезных ископаемых (5,3%). Заметные доли также пришлись на:
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (4%);
- профессиональную, научную и техническую деятельность (3,8%);
- водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений (3,6%);
- сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (3,2%);
- транспортировку и хранение (3,2%).
В остальных сферах доля работников с задолженностью по зарплате существенно ниже: от 2,7% (обеспечение электроэнергией, газом и паром) до 0,1% (финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов).
