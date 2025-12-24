На космодроме завершили монтаж пускового контейнера со спутником «Лобачевский»

Фото: предоставлено РКК "Энергия"

Спутник «Лобачевский» отправится в космическое пространство 28 декабря. Об этом сообщается на официальной странице Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), а также в телеграм‑канале ректора вуза Олега Трофимова. Информацию подтверждает ИА «Время Н».

В настоящее время завершаются предстартовые процедуры. По данным телеграм‑канала «Геоскан Космос», в монтажно‑испытательном комплексе космодрома Восточный уже выполнен ключевой этап подготовки: пусковой контейнер со спутником и вспомогательные элементы системы отделения компании «Аэроспейс Кэпитал» установлены на раму разгонного блока «Фрегат».

Запуск будет осуществлен в рамках миссии «Аист‑2Т» № 1–2 с использованием ракеты‑носителя «Союз‑2». Оператором запуска выступает госкорпорация «Роскосмос», а роль ведущего интегратора работ по попутной полезной нагрузке и поставщика пусковых услуг выполняет компания «Главкосмос».

Рената Валеева