Ким Чен Ын ознакомился с работами над «новым секретным подводным оружием»

Во время визита глава КНДР указал на необходимость повышения оборонительных возможностей страны, особенно на морском направлении

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил объект, где ведутся исследования и разработки образцов «нового секретного подводного вооружения». Инспекция состоялась на месте строительства атомной подводной лодки, предназначенной для оснащения стратегическими управляемыми ракетами. Это подчеркнуло намерение руководства КНДР укреплять военно-морские силы государства, пишет ТАСС.

Во время визита глава КНДР указал на необходимость повышения оборонительных возможностей страны, особенно на морском направлении. По словам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), руководство разработало стратегический план преобразования Военно-Морских Сил (ВМС) и создания новых подразделений.

Эти события происходят на фоне сообщений о намерении Южной Кореи также создать атомные подводные лодки, о чем недавно сообщил советник президента Республики Корея по вопросам национальной безопасности.

Ариана Ранцева