В Альметьевске начали работу новый перинатальный центр и обновленное медресе

Объекты оценил раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

В Альметьевске начал работу новый перинатальный центр. Теперь всему юго-востоку Татарстана доступны передовые медицинские практики, в том числе репродуктивные технологии. Кроме того, в городе реконструировали здание под медресе им. Ризаэтдина Фахреддина — одно из ведущих исламских учреждений республики. Оба проекта были инициированы и реализованы компанией «Татнефть». Подробнее — в материале «Реального времени».

Перинатальный центр закроет потребности всего юго-востока Татарстана

В Альметьевске начал работу новый перинатальный центр, рассчитанный на 3,5 тыс. родов в год. Семиэтажный комплекс площадью 19 тыс. кв. м будет обслуживать население всего юго-востока республики. Он вошел в структуру Альметьевской районной многопрофильной больницы (АРМБ). Мощность центра — 168 коек для женщин и 85 мест для новорожденных.

С момента открытия в клинике уже родились 11 детей — шесть мальчиков и пять девочек. Первая выписка прошла 22 декабря. Малышку Ясмину и ее родителей поприветствовал раис Татарстана Рустам Минниханов. Татарстанский лидер вручил семье сертификат на прохождение полногеномного секвенирования — новейшего метода диагностики, который позволяет расшифровать генетический код ребенка. Благодаря этому можно заранее выявить индивидуальные особенности организма и выстроить стратегию профилактики заболеваний с самого детства. Сертификат на эту процедуру предоставляется каждому новорожденному перинатального центра.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Еще одна возможность, ранее доступная преимущественно в передовых частных учреждениях, а теперь реализованная на базе государственной клиники, — это биострахование младенцев. Оно дает возможность сохранить стволовые клетки из пуповинной крови. По согласованию с родителями новорожденные могут стать участниками банка стволовых клеток, что может сыграть решающую роль в жизни ребенка или близкого члена семьи в будущем.

«Я просто в восторге от того, что у нас такие условия!»

Как рассказала главный врач АРМБ Гульсина Шамсеева, здание старого роддома было построено в 1963 году. Учитывая его износ, давно назрела необходимость строительства нового перинатального центра. Просьба, высказанная жительницами Альметьевска на общественном совете, нашла отклик у генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова и была поддержана раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Теперь это не просто роддом, а полноценный высокотехнологичный медицинский комплекс. Здесь созданы все условия — от комфортных палат до специализированных отделений и инфекционных изоляторов. В операционном блоке, примыкающем к родильным залам, развернута уникальная гибридная операционная — первая в регионе за пределами Казани. Такое оснащение позволяет выполнять сосудистые и другие сложные операции с одновременной визуализацией (рентген, УЗИ). А благодаря телемедицине врачи всегда могут получить онлайн-консультацию коллег из федеральных клиник.

предоставлено ПАО "Татнефть"

— Планируем развивать эти направления, обучать наших специалистов, чтобы создать как можно более комфортные условия для татарстанцев. Будем привлекать и жителей близлежащих регионов: Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана. Есть перспективы развития малоинвазивных видов оперативного вмешательства, — сообщила Гульсина Шамсеева.

Пациенты уже оценили современную клинику. Своими впечатлениями с журналистами поделилась жительница Альметьевска Алина Якушева, ждущая первенца:

— Я просто в восторге от того, что у нас такие условия! Светло, большое пространство, шикарное оборудование. Даже не описать словами!

Жительница Альметьевска Алина Якушева осталась в восторге от нового центра. предоставлено ПАО "Татнефть"

Рожать молодая мама планирует в Альметьевске. В качестве медицинской помощи в родном городе она не сомневается, ведь в перинатальном центре есть и квалифицированные врачи, и современное оборудование, и комфортные условия.

Эмбриологическая лаборатория, криохранилище и блок ЭКО

В центре реализуют передовые медицинских практики, в том числе — репродуктивные технологии. Раньше на юго-востоке это направление не развивалось, а теперь в Альметьевске открыта собственная эмбриологическая лаборатория, криохранилище и блок ЭКО.

— У нас есть несколько уникальных систем. Первая — это эмбриоскоп (инкубатор с непрерывным видеонаблюдением). Специалист может проанализировать все стадии развития эмбриона с целью прогнозирования успешности программы, — рассказала заведующая отделением ЭКО, врач-репродуктолог Наталья Капицкая.

В центре реализуют передовые медицинских практики, в том числе репродуктивные технологии, рассказала Наталья Капицкая. предоставлено ПАО "Татнефть"

Еще одна уникальная система — это программа идентификации пациента и его биоматериалов. Каждая пара, решившаяся на ЭКО, получает уникальный номер. Привязанные к нему радиочастотные метки наносят на эмбриологическую посуду, в которой хранится биоматериал. Благодаря этому перепутать его просто невозможно, поясняет Наталья Капицкая.

По юго-востоку Татарстана в процедуре ЭКО нуждаются порядка 200 пар. В перинатальном центре ее предоставляют по ОМС.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Отделения реанимации и интенсивной терапии перинатального центра оснащены оборудованием для выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела — даже рожденных на 22-й неделе, заверил заведующий отделением реанимации новорожденных Хамзат Цуров. Перевозить детей в другие учреждения придется только для проведения нейрохирургических или кардиохирургических операций.

— Таких современных перинатальных центров даже во всей нашей стране не так много. В Альметьевске — нашей нефтяной столице — строятся образовательные центры, школы, много спортивных объектов. Сегодня — фокус в сторону здравоохранения. Главное пожелание коллективу перинатального центра — быть самыми лучшими, чтобы у нас рождалось много детей, — сказал во время визита Рустам Минниханов.

«Таких современных перинатальных центров даже во всей нашей стране не так много», — подчеркнул Рустам Минниханов. взято с сайта tatarstan.ru

В обновленном медресе открыли спортзал и студию звукозаписи

Также «Татнефть» завершила масштабную реконструкцию медресе им. Ризаэтдина Фахреддина. Компания передала исламскому учебному заведению здание нормативно-исследовательской станции (НИС). Новое медресе стало гармоничной частью архитектурного ансамбля улицы Марджани.

— Сроки были сжатые. Стояла задача оперативно провести реконструкцию здания для размещения здесь медресе. [Было важно,] чтобы дети как можно быстрее могли приступить к образовательному процессу. По проектной документации срок составлял 14,4 месяца, мы уложились в семь. Проект реализовывался в рамках создания единого религиозного просветительского центра совместно с мечетью, — сообщил руководитель проекта по реконструкции здания от «Татнефти» Андрей Тимиров.

По его словам, само здание было построено в 1960-х годах, и при реконструкции специалисты столкнулись с рядом конструктивных особенностей. В процессе ремонта они укрепили конструктив, восстановили инженерные сети, полностью изменили облик внутренних помещений и фасада. В результате было создано комфортное современное пространство, отвечающее образовательным стандартам и оснащенное всем необходимым оборудованием. Так, для шакирдов обустроили классы с интерактивными досками, конференц-зал, медицинский кабинет, спортивный зал с тренажерами и даже студию звукозаписи, где ученики могут проверить правильность чтения Корана и произнесения азана.

Всего в медресе учится около 550 человек, в том числе 150 — на дневном отделении и 94 — на женском. В Альметьевск приезжают учиться жители не только Поволжья, но и Центральной России, Урала и Сибири. Для иногородних шакирдов оборудованы жилые комнаты на третьем этаже медресе. Они рассчитаны на двух, трех и четырех человек, в каждой — собственный санузел, душ и учебное место. Всего жилой блок позволяет разместить до 48 учеников.

предоставлено ПАО "Татнефть"

— Это медресе мне порекомендовали учителя в исламской школе Ижевска, — рассказал первокурсник Исмаил Гараев, приехавший из Удмуртии. — Другие города я не рассматривал, хотя варианты были, например, Уфа. Здесь замечательные бытовые условия, отличные учителя. После учебы я планирую вернуться в родной город и стать имамом, делиться полученными знаниями.

Стратегия «Татнефти» в развитии регионов выходит далеко за рамки экономики. Одновременное открытие высокотехнологичного перинатального центра и духовного медресе демонстрирует комплексный подход: компания инвестирует как в физическое здоровье и демографическое будущее населения (в русле нацпроекта «Здравоохранение»), так и в его духовно-нравственное развитие. Таким образом, «Татнефть» продолжает планомерно создавать на юго-востоке Татарстана полноценную и устойчивую инфраструктуру для жизни.