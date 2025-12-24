В Bloomberg рассказали, что не устраивает Москву в документе США по Украине

Москва настаивает на гарантиях того, что НАТО не будет расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в ЕС

Россия рассматривает предложенный США и Украиной мирный план из 20 пунктов как «отправную точку» для дальнейших переговоров, однако намерена добиваться существенных изменений в документе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По данным собеседника, в нынешнем варианте плана отсутствуют ключевые для российской стороны положения. В частности, Москва настаивает на гарантиях того, что НАТО не будет расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз. Кроме того, в документе не прописаны:

ограничение численности украинской армии в послевоенный период;

правила относительно типов вооружений, которые сможет иметь Украина;

четкие гарантии правового статуса русского языка на территории страны.

Еще один принципиальный вопрос для России — снятие западных санкций и размораживание сотен миллиардов долларов российских активов, находящихся за рубежом. Как подчеркивает источник, Москва ожидает ясности по этим аспектам.

Содержание плана 24 декабря раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Согласно его заявлениям, документ предусматривает:

заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной;

законодательное закрепление Россией политики ненападения в отношении Киева и Европы;

ограничение численности Вооруженных сил Украины в мирное время до 800 тыс. человек;

предоставление Украине гарантий безопасности.

При этом Зеленский признал, что между Киевом и Вашингтоном сохраняются разногласия по вопросам статуса Донбасса и контроля над Запорожской АЭС. Тем не менее, по его словам, стороны «значительно приблизились» к финализации документа.

В Кремле подтвердили, что США осведомлены о российской позиции. Как заявил пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, сейчас Москве необходимо «сформулировать свою дальнейшую позицию» и продолжить контакты с Вашингтоном.

Важный этап в обсуждении плана состоялся в Майами, где спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По итогам переговоров Дмитриев охарактеризовал диалог как «конструктивный» и передал Владимиру Путину детали встречи «во всех нюансах».

Изначально американский план включал 28 пунктов, но впоследствии был сокращен до 20. Корректировки обсуждались в том числе на встрече представителей США, Украины и европейских стран в Берлине. При этом в Кремле выразили скептицизм относительно участия Европы в процессе: Песков отметил, что это «ничего хорошего не сулит», а помощник президента Юрий Ушаков добавил, что у российской стороны сложилось впечатление, будто итоговый вариант документа может быть ухудшен.

