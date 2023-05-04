В Татарстане в начале весны сократились объемы промпроизводства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте 2023 года в Татарстане объемы промышленного производства сократилась на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по отношению к предыдущему месяцу они увеличились на 6,3%.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства в начале весны 2023 года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах. Прирост по отношению к марту 2022 года составил 0,4%, а к февралю 2023-го — 14,4%, сообщает Татарстанстат.

Заметнее всего по сравнению с мартом 2022 года в Татарстане в первый месяц весны 2023-го выросло производство электрического оборудования — на 45,9%. Объемы выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий увеличились на 41,7%, производство одежды — на 39,8%, а автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 36%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди отраслей, показавших в марте этого года снижение объемов производства по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (-39%), производство текстильных изделий (-22,3%), а также машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-19,4%).

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Татьяна Демина