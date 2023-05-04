На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник

Фото: Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области Новошахтинский завод нефтепродуктов

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, ночью дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего взорвался.

— Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный, — отметил Голубев.

Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова заявила, что завод после инцидента работает штатно.

Вчера в пресс-службе президента России сообщили, что минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 мая.

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Елизавета Пуншева