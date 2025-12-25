Женщины чаще становятся инициаторами новогодних поездок

При этом подготовка к таким поездкам оказывается гораздо большей психологической нагрузкой для дам

Фото: Михаил Захаров

Исследование маркетинговой группы «РОМИР» установило, что именно представительницы прекрасного пола зачастую играют ключевую роль в принятии решений о поездках на зимние праздники. Согласно опросу, женщины оказываются инициаторами путешествий в течение новогодних каникул в 58% случаев.



При этом подготовка к таким поездкам оказывается гораздо большей психологической нагрузкой для дам: уровень тревожности по поводу предстоящих мероприятий достигает отметки в 31% среди женского населения, тогда как мужчины демонстрируют аналогичные переживания только в 17% случаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мужчины предпочитают проводить время активно, выбирая аренду коттеджей, посещение бани или занятия спортом, включая рыбалку и охоту. Для большинства женщин главной целью становится получение новых культурных впечатлений, общение и знакомство с историческими местами.

Самой распространенной формой отдыха остается поездка к родственникам и друзьям — такую форму выбрали 40% респондентов. Особенно популярны подобные поездки среди молодежи в возрастной группе от 18 до 24 лет — здесь доля желающих провести праздники в кругу близких возрастает до 51%.

Ариана Ранцева