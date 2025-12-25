«Люди зарабатывают на этом»: с отменой моратория застройщикам ждут шквала исков

По мнению ряда участников рынка, Россию ждет новый всплеск потребительского экстремизма

В наступающем году Россию захлестнет волна новых исков дольщиков, считают участники рынка недвижимости. Причина — решение правительства не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков в связи с поручением президента РФ. Сейчас в стране более 40% строящегося жилья сдают с задержкой, так что обращений в суд будет немало. Но это приведет и к новым всплескам потребительского экстремизма, заявляют девелоперы.

«Более важная задача — получение гражданами квартир в срок»

В правительстве России выполнили поручение президента, отказавшись от продления моратория на взыскание неустоек с застройщиков при срыве сроков сдачи жилья. Ранее, в ходе прямой линии, в ответ на жалобу дольщицы из Ленинградской области Владимир Путин заявил, что «историю с мораторием для застройщиков пора заканчивать». По его словам, подобные задержки в жилищном строительстве периодически возникают, поэтому пообещал решить вопрос. Если строительство каких-то объектов не закончено, нельзя начинать новые, подчеркнул глава государства.

Впервые мораторий вводили весной 2022 года, чтобы поддержать строительную отрасль в условиях санкций, перебоев с логистикой и подорожания стройматериалов. Летом 2023 года его временно отменили, а вернули весной 2024 года, сохраняя до конца текущего. Пока документ действует, дольщики не могут требовать неустойку за сорванные сроки строительства своего жилья.

Ранее Минстрой анонсировал появление инструмента, который предоставит застройщикам возможность платить штрафы и пени в рассрочку. «Главная задача — не обанкротить отрасль, но более важная задача — получение гражданами квартир в срок», — сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Новый всплеск потребительского экстремизма

Размер неустойки при срыве сроков сдачи жилья составляет 1/300 ставки ЦБ от цены договора за каждый день просрочки, следует из 214-ФЗ. К примеру, при действующей ключевой ставке 16% и средней цене однокомнатной квартиры в новостройке Казани 10 млн рублей за год просрочки могут присудить штраф в 200 тысяч рублей и более. Но обычно суды снижают его размер, в реальности дольщики получают от 50 до 70% неустойки.

Тем не менее ряд экспертов прогнозируют шквал исков от покупателей первичной недвижимости, поскольку в России более 40% строящегося жилья сдается с задержкой. По данным ЕРЗ, сейчас в Татарстане топ-20 ведущих застройщиков возводят 2,6 млн квадратных метров жилья, из них чуть более 200 тысяч «квадратов» — с переносом срока. Задержку в строительстве допустили семь девелоперских компаний, включая федеральных игроков. Тем не менее татарстанские застройщики заявляют о готовности работать без моратория на штрафы.

— Отмена моратория — это, прежде всего, возвращение к обычным правилам ответственности за соблюдение сроков и обязательств перед потребителями. Формально это правильно: участники строительного рынка должны отвечать за свои обязательства, и механизм штрафов — один из инструментов такого обеспечения. Не думаю, что отмена моратория приведет к «шквалу исков» автоматически. Практика штрафов уже была частью нормативной среды до введения моратория, и крупные профессиональные девелоперы, как правило, заранее адаптируются к таким изменениям, выстраивая работу с графиками и поставщиками, — считает коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

Неустойку начнут начислять уже с 1 января 2026 года, а волна обращений в суды последует спустя несколько месяцев. По мнению некоторых девелоперов, это может привести к злоупотреблению правом со стороны дольщиков.

— Шквал не шквал, но, думаю, наши ласковые дольщики не упустят шанс на этом заработать. Да, я считаю, что это будет новый всплеск потребительского экстремизма и на ситуации в стройотрасли негативно скажется. Мы же понимаем, что любое ухудшение приводит либо к удорожанию, либо к закрытию новых объектов. Так что все возможно, никто от этого не застрахован, — поделился мнением гендиректор строительной компании «Бриз» Андрей Беляков.

«Нас не слышат по вопросу противодействия потребительскому экстремизму»

В июле этого года в Госдуму внесли законопроект о борьбе с потребительским экстремизмом, среди авторов которого и депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон. Разработчики предлагают внести поправки в закон о защите прав потребителей. В частности, взыскивать штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке не в пользу потребителя, а в доход государства или неустойку за нарушение сроков выполнения требований потребителя, а также за невыполнение требования о предоставлении на период ремонта (замены) аналогичного товара в размере 1/10% цены товара за каждый день просрочки.

Но, по словам Андрея Белякова, пока реакции по предложенной инициативе нет:

— Пока нас, к сожалению, не слышат по вопросу противодействия потребительскому экстремизму, что мы уже много лет наблюдаем. Раньше они на страховке сидели, сейчас перекинулись на застройщиков. Жаль, но здесь нас не слышат. С бабушками, которые продают квартиры мошенникам, быстро решили, так что добросовестный покупатель остался с носом: и без жилья, и без денег. Там зашевелились быстро, а тут люди зарабатывают на этом. Мы же просим: впишите один пункт в закон. Если суд присудил, что мы выплачиваем человеку за плохие окна, так обяжите его поменять эти окна! А если он эти окна не меняет, обложите налогом. Пусть он заплатит НДФЛ — это же его доход!

Застройщик отметил, что представители стройотрасли добиваются положительного решения этого вопроса уже несколько лет: «Мы пытаемся это провести, обращаемся вместе с коллегами в Госдуме, но нас не слышат почему-то, к сожалению».

«Мы можем остаться с минимальным предложением, будет нечего продавать»

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев считает, что новость об отмене моратория на штрафы застройщикам не повлияет на рынок первичного жилья и застройщиков Татарстана в такой мере, как в других регионах, особенно отдаленных:

— Мы видим из СМИ много случаев, и на прямую линию с президентом граждане обращались по поводу задержек строительства. Это реальные люди, кейсы и застройщики. В Казани в этой сфере наведен достаточно хороший порядок, мы уже прошли этап обманутых дольщиков. Я сам был в их числе и на личном опыте могу подтвердить — это действительно очень неприятно, не только финансово, но и морально. Понимаешь, какая большая сумма денег зависает.

В республике для решения проблемы был создан региональный фонд поддержки дольщиков. С его участием в Татарстане достроили все проблемные объекты. «Не думаю, что правительство допустит появления повторных нарушений. Поэтому в Татарстане, думаю, это вряд ли как-то сильно повлияет на рынок, и ждать каких-то банкротств в стройотрасли, наверное, не стоит», — полагает Садреев.

Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова согласна с коллегами, что в республике ситуация с задержками в строительстве новостроек не такая критичная, как в других регионах России.

— В целом, если смотреть со стороны потребителя, это позитивная новость, потому что его действие длилось практически два года. Ты покупаешь квартиру или коммерческое помещение и не знаешь, когда получишь ключи, учитывая, насколько сейчас замедлились сроки реализации жилых проектов. Объективно строят существенно медленнее, чем могут. Но, с точки зрения индустрии как таковой, здесь возможны последствия, — считает эксперт.

Что касается потребительского экстремизма среди дольщиков, во избежание таких исков девелоперам придется строже соблюдать сроки и качество строительства. Другое дело, что отмена моратория может усугубить ситуацию с темпами ввода нового жилья. «По большому счету, непродление моратория на штрафы для застройщиков еще больше остудит рынок в части начала новых проектов, и по многоквартирному жилью в 2027—2028 годах мы можем остаться с минимальным предложением, будет нечего продавать», — предупреждает Елена Стрюкова.