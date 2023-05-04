В Татарстане предложили создать музей СВО

Депутат Государственного совета Татарстана Эдуард Шарафиев, участвовавший в специальной военной операции, попросил раиса республики Рустама Минниханова создать в регионе музей СВО. С инициативой он выступил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также Эдуард Шарафиев выступил с предложением организовать в районах Татарстана фотовыставку об участниках спецоперации и тех, кто оказывает им поддержку в республике.

В зону специальной военной операции Эдуард Шарафиев добровольцем отправился осенью 2022 года — в ноябре подписал контракт с добровольческим батальоном ОДШБр «Ветераны». До этого татарстанский депутат регулярно доставлял гуманитарный груз на Донбасс. «Реальному времени» он рассказывал, что «каждый прожитый день в зоне СВО — это как маленькая жизнь со своими впечатлениями и эмоциями».



Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Максим Кокунин, Татьяна Демина