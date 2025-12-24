Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры
Ответственными назначены премьер‑министр Михаил Мишустин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Тульской области обеспечить проведение Всероссийского съезда учителей физической культуры. Соответствующее поручение зафиксировано в перечне решений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Согласно тексту поручения, ответственными за его исполнение назначены премьер‑министр Михаил Мишустин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Крайний срок реализации задачи определен как 30 апреля 2026 года.
Ранее в рамках того же документа, Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие обязательное поднятие флага страны во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.
