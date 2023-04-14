Итоги дня: внезапные учения Тихоокеанского флота, повышен земельный лимит для ИЖС, умер Эдуард Хайруллин
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 14 апреля:
- 14 апреля умер артист Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова, народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер. Ему было 86 лет. Дата и место прощания с артистом пока не известны. О них сообщат позже.
- В Казани скоропостижно скончался заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Информацию изданию подтвердили его коллеги. Также Эдуард Хайруллин несколько лет возглавлял пресс-службу президента РТ (12.2015 — 12.2019).
- В Кремле подтвердили, что 2023 году «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что «сроков пока нет».
- Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что ФБР задержало военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру по делу об утечках секретных данных Пентагона. Министр отметил, что подозреваемый был взял под стражу без каких-либо происшествий.
- В муниципальных школах Казани на внутренний контроль поставлен 14 391 ученик. Всего же на сегодняшний день в 169 муниципальных школах Казани обучается 155 491 ребенок. Таким образом, на учете стоит почти каждый десятый ученик — 9,2%. С детьми, поставленными на учет, проводят профилактические беседы. Каждый год они проходят социально-психологическое тестирование на склонность к зависимостям.
- В интернете появилась петиция с требованием остановить вырубку леса на улице Дубравной в Казани. По состоянию на 14 апреля (18:10) она набрала чуть больше 3 тысяч подписей (3 399). Автор петиции утверждает, что в случае застройки участка леса на улице Дубравной, это приведет к «непоправимым последствиям для жизни жителей города». В тексте отмечается, что лесные массивы улучшают качество воздуха, поддерживают природный баланс, а также создают зеленые зоны для отдыха и развлечений.
- В Татарстане возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты и мошенничестве в отношении директора компании «МР Чек», зарегистрированной в Иннополисе. С октября по декабрь 2022-го компания задолжала семи сотрудникам зарплату на сумму свыше 1 млн рублей. Кроме того, у сотрудников надзорного ведомства появились основания полагать, что гендиректор предприятия получил грант на 8,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Цифровые технологии» по договору с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, но не исполнил обязательства. Сумму свыше 7 млн рублей силовики считают похищенной.
- Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американская банковская система столкнулась с серьезным вызовом, который может вызвать рецессию в экономике страны. По его мнению, проблема кроется в региональных банках, которые выдают кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу и малым и средним предприятиям.
- В понедельник, 17 апреля, Казань с рабочим визитом посетит заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он планирует посетить объекты образовательного учреждения. Также Онищенко примет участие в работе круглого стола на тему «Актуальные направления научных исследований в сфере физической культуры и спорта».
- Вынужденные переселенцы из Херсона и Херсонской области начали прибывать в Казань. Для переезда им выделяют жилищные сертификаты за счет федерального бюджета плюс единовременную выплату в 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Как выяснило «Реальное время», переехать в Татарстан для постоянного проживания собираются 28 семей из Херсонской области. Переехали уже первые шесть семей.
- В Казани планируется создать жилищный фонд коммерческого использования. Образованием данной организации займется исполком, и он же будет отвечать за передачу жилых помещений из этого фонда по договору коммерческого найма. Подробности — в нашем материале.
- Только за последние полгода в разделе «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» было зарегистрировано более 3,3 тысячи сообщений о плохом состоянии дорожного полотна, из них более половины — с периферии республики. По традиции весной вместе со снегом «растаяли» и остатки дорог местного значения. Подчеркнем, что на их ремонт выделили 1,338 млрд рублей, из которых 16,3 млн должны уйти на ямочный ремонт. Подробнее о непростой дорожной ситуации в Татарстане, цене хороших дорог и невостребованных недорогих технологиях их строительства — читайте в материале «Реального времени».
- Депутаты Казгордумы IV созыва на XXII сессии приняли решение об увеличении минимального размера участка для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки. Согласно внесенным изменениям, минимальная площадь участка для этих видов разрешенного использования составит 1 тысячу «квадратов». Максимальная планка отсутствует.
- В этом году продолжится обновление излюбленного места казанцев в Адмиралтейской слободе — «Сада рыбака», начатое в 2022-м. На работы, к которым вот-вот приступят, уже выделили 170 миллионов. После благоустройства в саду появятся сцена, спортивные площадки, в том числе поле для гольфа, а на место вернут знаменитый фонтан с рыбаком. «Реальное время» вместе с фондом «Институт развития городов Татарстана» представляет проект благоустройства и рассказывает историю места.
- В скором времени Евросоюз введет очередной, уже 11-й, пакет санкций против России, заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес. Новый пакет будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Брюссель также будет стремиться обеспечить «эффективное» применение санкций.
- В Татарстане ожидается серьезное похолодание — теплая сухая погода сменилась резким похолоданием. Так, в ночь на субботу, 15 апреля, похолодает до -3.. -8 градусов. В Казани температуры опустятся до -6 °С. Днем в субботу в Татарстане потеплеет до +4..+9 градусов. Изменения погоды связаны с тем, что республика расположилась на периферии антициклона — в нее поступает холодный воздух с акватории северных морей.
- В Казани временно закрыли студенческую поликлинику №21. У одной из посетительниц медучреждения выявлена корь, поэтому в целях безопасности покидать здание было запрещено. У студентов собирали информацию о наличии прививок от кори. Однако позже скорая помощь увезла пациентку в инфекционную больницу, где ей должны поставить окончательный диагноз, а больницу — открыли.
- Расходы бюджета Казани за 2022 год составили 38,9 миллиарда рублей, доходы — 39,8 миллиарда. При утвержденном бюджете в объеме 32 млрд 558 млн рублей исполнение по доходам составило 39 млрд 831 млн. Дополнительные поступления в бюджет составили более 7 млрд рублей, из которых 3 млрд 607 млн рублей — это налоговые и неналоговые доходы, и 3 млрд 666 млн рублей — безвозмездные поступления.
- Власти Казани намерены подписать постановление об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. Сейчас документ находится на экспертизе. В нем указано, что за первый квартал доходы бюджета столицы Татарстана составили 6,9 млрд рублей, а расходы — 8,5 млрд. Таким образом, образовался дефицит в размере 1,6 млрд рублей.
- В ближайшее воскресенье, 16 апреля, православные отпразднуют Пасху. «Реальное время» подсчитало, сколько татарстанцам придется потратить на приготовление домашнего кулича в этом году и на сколько эта сумма отличается от прошлогодней. Приготовление домашнего кулича хозяйке в Татарстане в 2023 году обойдется в среднем в 147,6 рубля. По сравнению с 2022 годом стоимость домашнего кулича в Татарстане снизилась на 6,2%, или на 10 рублей. В апреле прошлого года он обошелся бы в среднем в 157,4 рубля.
- В Духовном управлении мусульман Татарстана определили порядок проведения праздника Ураза-байрам в мечетях. Он состоится 21 апреля. В мечетях городов республики гает начнут праздновать в 6:30 утра с чтения Корана. Спустя полчаса последуют проповеди священнослужителей. Праздничный намаз планируется совершить в 7:30. В мечетях сельской местности праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца.
- Исторический особняк Казани — Дом купца Галеева в Старо-Татарской слободе — ждет комплекс противоаварийных работ, связанных с сохранением этого объекта культурного наследия. С 2016 года на его территории располагается резиденция татарстанского муфтията. Перед тем как здесь обосновался аппарат Духовного управления мусульман РТ, в бывшем особняке именитого казанского купца Мухаметзяна Галеева провели масштабные реставрационные работы. В этот раз строители укрепят фундамент исторического здания, который, по оценке экспертов Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, стоит на слабом грунте. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев включен в состав Совета при президенте России по науке и образованию и в состав президиума этого совета. Документ подписал глава государства Владимир Путин.
- В Татарстане появится Молодежный медиацентр, который будет обеспечивать освещение и продвижение проектов Минмола республики в информационном пространстве. Планируется, что на эти цели будет выделено 8 миллионов рублей, из которых 1,5 миллиона придется на республиканский, а 6,5 миллиона — на федеральный бюджет. Работу по реализации проекта проведут в несколько этапов, последний завершится 15 декабря.
- В 2023 году Казань планирует выделить на поддержку семей мобилизованных жителей города около 100 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник финансового управления столицы Татарстана Ирек Мухаметшин на XXII сессии Казгордумы IV созыва.
- На сайте Военного комиссариата Татарстана появился новый специальный раздел, в котором можно узнать подробности о военной службе по контракту. Он называется «Запишись на службу по контракту в Татарстане».
Ключевые события 415-го дня специальной военной операции на Украине:
- Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, мероприятие проводится для того, чтобы оценить готовность органов военного управления, войск и сил к решению задач на всех стратегических направлениях.
- В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме. Полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности союзного государства.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной республики, Ивановка и Двуречная Харьковской области.
- Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовска.
- Действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тамбовка Запорожской области, Великая Лепетиха и Масловка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураКультураТехнологииЭкономикаНедвижимость
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